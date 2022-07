Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Diesel-Diebstahl

Uslar (ots)

GEMARKUNG USLAR (js) Güldenbergstraße, Baustelle B 241, 02.07.22, 02.20 Uhr bis 03.10 Uhr Bisher unbekannte Täter verschafften sich durch Aufschneiden des Baustellenzaunes Zugang zu der Baustelle und versuchten, von den dort abgestellten Baustellenfahrzeugen ca. 80 Liter Diesel zu entwenden. Der Diesel wurde in Kunststoffkanister abgefüllt. Vermutlich durch die ausgelöste Alarmanlage wurden die Täter gestört, so dass sie die Baustelle ohne Diebesgut verließen. Die Dieselkanister wurden zurückgelassen, so dass kein Entwendungsschaden entstand. Hinweise bitte an die Polizei in Uslar, Tel.: 05571/926000.

