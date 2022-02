Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück/Sutthausen: Pkw geriet in Vollbrand

Osnabrück (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen, um 02:05 Uhr, kam es zu einem Pkw-Brand in der Industriestraße in Osnabrück. Ein Volvo V60 war zuvor am Fahrbahnrand auf Höhe der Hausnummer 13 abgestellt worden und geriet nach ersten Angaben der Feuerwehr aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Der schwarze Kombi brannte vollständig aus und wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Personen wurden hierbei nicht verletzt und an angrenzenden Fahrzeugen oder Gebäuden entstand ebenfalls kein Sachschaden.

