POL-BOR: Ahaus - Spender sah sich betrogen

Ahaus (ots) - In einen Keller eingebrochen sind Unbekannte in der Nacht zum Samstag, 09.07.2022, in Ahaus. Die Täter hebelten eine Tür auf, um in die Räumlichkeiten an der Königstraße zu kommen. Nach ersten Erkenntnissen haben die Einbrecher nichts entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to) Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken ...

mehr