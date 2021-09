Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an Straßenlaterne

Diez (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (10./11.09.2021) wurde ein Laternenmast in unmittelbarer Nähe des Toilettenhäuschens der Freizeitanlage "Wirt" mutwillig beschädigt. Durch den oder die Unbekannten wurde der Mast augenscheinlich so lange hin und her bewegt, bis sich das Fundament aus dem Erdreich löste. Die Polizeiinspektion Diez bittet Zeugen der Tat, ihre Beobachtungen telefonisch zu melden.

