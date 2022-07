Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Diebstahl aus Pkw

Ahaus (ots)

Eine Tasche haben Unbekannte in Ahaus aus einem parkenden Wagen gestohlen. Die Tat ereignete sich in der Nacht zum Samstag, 09.07.2022, an der Gerhart-Hauptmann-Straße. Wie die Diebe ins Innere des Autos gelangten, ist ungeklärt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

