Borken (ots) - Auf dem Gehweg in der Nähe der Aa-Brücke zwischen der Gustav-Mettin-Straße und der Straße An der Kanonenbrücke wurde Diabetikerzubehör aufgefunden. Dabei handelt es sich um ein Blutzuckermessgerät samt Teststreifen und vier Insulinpens mit aktuellem Haltbarkeitsdatum. Ferner waren am Auffindeort Hinweise vorhanden, dass die Gegenstände aktuell gebraucht werden. Kontakt für Medienvertreter: ...

