Gescher (ots) - Am frühen Samstagmorgen sind einem Landwirt in Tungerloh-Pröbsting in Gescher insgesamt neun Rinder zugelaufen. Die Rinder sind im Schnitt geschätzt 600 kg schwer. Nun ist der Landwirt auf der Suche nach dem Besitzer der Tiere. Hinweise erbittet die Polizei in Ahaus, Tel. 02561/926-0. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Borken Leitstelle Mensing, EPHK Telefon: 02861-900-4210 ...

