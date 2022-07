POL-BOR: Neun Rinder zugelaufen - Besitzer wird gesucht

Velen (ots) - Leichte Verletzungen hat eine Jugendliche am Freitag, 08.07.2022, in Velen-Ramsdorf bei einem Verkehrsunfall erlitten. Ein 87-Jähriger war mit seinem Wagen gegen 08.50 Uhr von einer Einfahrt in die Straße Harkingsbrügge in Richtung Velen eingebogen. Dabei übersah der Velener nach eigenen Angaben aufgrund der blendenden Sonne die von links kommende Fahrerin eines Kleinkraftrads, die in Richtung Ramsdorf ...

