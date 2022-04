Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Einbruch beim Autohandel + Kellereinbruch + Steinwurf beschädigt Fensterscheibe + Autofahrer mit 1,7 Promille + Missglückte Fahrmanöver-Zwei Autos beschädigt-Fahrer alkoholisiert + Unfallflucht

Marburg-Biedenkopf (ots)

Lahntal - Einbruch beim Autohandel

Einbrecher stahlen in den Räumen eines Autohandels an der Siegener Straße Bargeld und eine Computerfestplatte. Der Abtransport eines mit der Sackkarre bereits auf den Hof bugsierten, ca. 1,20 Meter hohen Stahltresor scheiterte aus unbekannten Gründen. Der oder die Täter ließen den Tresor draußen stehen. Der Einbruch war in der Nacht zum Mittwoch, 27. April, zwischen 20 und 07.30 Uhr. Wer hat in dieser Zeit auf dem Gelände des Autohandels Beobachtungen gemacht, die mit dem Einbruch zusammenhängen könnten? Wer hat dort Personen und/oder Fahrzeuge gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Keine Beute bei Kellereinbruch

Zwischen 11 Uhr am Mittwoch und 11 Uhr am folgenden Samstag, 23. April, blieb ein Kellereinbrecher ohne Beute. Der Täter hatte das Vorhängeschloss des Verschlags bereits geknackt, verließ dann aber den Tatort, ein Mehrfamilienhaus im Försterweg, ohne etwas mitzunehmen. Wem ist in der fraglichen Zeit etwas Verdächtiges aufgefallen? Wer hat z.B. fremde Personen im Haus bemerkt? Hinweise bitte auch in diesem Fall an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Cappel - Steinwurf beschädigt Fensterscheibe

Nach den ersten Hinweisen warfen offenbar zwei Kinder mit Steinen gegen die Fenster der Erich-Kästner-Schule (Paul-Natorp-Straße) Bei der Aktion am Mittwoch, 27. April, gegen 18 Uhr ging wohl ein doppelt verglastes Fenster zu Bruch und es entstand ein Schaden von ca. 500 Euro. Die Steinewerfer suchten nach dem folgenreichen Treffer das Weite. Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Gladenbach - Autofahrer mit 1,7 Promille

Die Polizei Biedenkopf beendete am Donnerstag, 28.April, um kurz vor 2 Uhr, die Autofahrt eines 57 Jahre alten Mannes, nachdem sich bei der Kontrolle in Gladenbach herausgestellt hatte, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Sein Alkotest zeigte über 1,7 Promille an. Die Polizei stellte zudem den Führerschein sicher und veranlasste eine Blutprobe.

Marburg - Missglückte Fahrmanöver - Zwei Autos beschädigt - Fahrer alkoholisiert

Auf der Fahrt durch die Zahlbach kam ein 42-jähriger Autofahrer von der Fahrspur ab und beschädigte zunächst mal einen geparkten Pkw. Bei dem anschließenden Wendemanöver kollidierte der Mann mit seinem Wagen gleich mehrmals mit einem weiteren geparkten Auto. Nach beiden Unfällen fuhr der Verursacher weg. Die Polizei stellte den Mann in der Hermannstraße. Nach einem positiven Alkotest mit einer Anzeige von 0,89 Promille veranlasste die Polizei eine Blutprobe und stellte den Führerschein sicher. Bei den Unfällen in der Nacht zum Donnerstag, 28. April, um kurz nach 02 Uhr entstand an den drei Autos ein Gesamtschaden von mehreren Tausend Euro. Der Verursacher blieb unverletzt.

Marburg - Unfallflucht in der Friedrich-Ebert-Straße

Am Mittwoch, 27. April, ereignete sich zwischen 16 und 21 Uhr vor dem Anwesen Friedrich-Ebert-Straße 34 eine Unfallflucht. Durch den Unfall entstand an einem am Fahrbahnrand geparkten grauen VW Golf hinten rechts ein Schaden in vermutlich vierstelliger Höhe. Bislang ergaben sich weder Hinweise auf das verursachende Fahrzeug und dessen Fahrerin oder Fahrer noch auf einen Unfallhergang. Wer hat den Unfall gesehen? Wer hat entsprechende Geräusche gehört und in diesem Zusammenhang ein Fahrzeug wegfahren sehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell