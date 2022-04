Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Trickdiebstahl - Nach der Umarmung war die Geldbörse weg + Fahrzeugbrand + Fahrraddiebstahl aus dem Keller + Hochsitz zerstört

Marburg-Biedenkopf (ots)

Neustadt - Trickdiebstahl - Nach der Umarmung war die Geldbörse weg

Obwohl er den Verlust seiner Geldbörse erst am nächsten Tag bemerkte, steht für das 51-jährige Opfer fest, dass er Trickdieben zum Opfer fiel. Ein Verlegen oder anderweitigen Verlust der eigentlich in der Gesäßtasche der Jeans getragenen Börse schließt der Mann jedenfalls aus. Das Opfer stellte einen Zusammenhang her mit einem Ereignis, das ihm am Freitag, 22. April, um ca. 21 Uhr, in der Niederkleiner Straße widerfuhr. Der Mann war zu Fuß unterwegs als ihm zunächst zwei Männer in geringem Abstand entgegenkamen. Der eine passierte ihn, der andere begrüßte ihn mit einem langegezogenen "Heeey" und umarmte ihn plötzlich und unerwartet. Höchst wahrscheinlich nutzte der Zweite die Ablenkung, um die Geldbörse aus der Hosentasche zu ziehen. Nach der Umarmung sah der verwunderte Mann noch den beiden dann nebeneinander gehenden Männern hinterher. Beschreiben konnte er sie leider nur sehr vage. Die Ermittlungen dauern an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet etwaige Zeugen des Geschehens sich unter Tel. 06421 406 0 zu melden.

Münchhausen - Fahrzeugbrand

In der Nacht zum Mittwoch, 27. April, löschte die Feuerwehr Münchhausen einen brennenden BMW. Nach den Angaben des Fahrers leuchtete während der Fahrt plötzlich eine Warnleuchte im Armaturenbrett und es stieg Rauch aus dem Motorraum auf. Unmittelbar danach schlugen Flammen daraus hervor. Der Fahrer und Beifahrer konnten den Pkw unverletzt verlassen. Nach den ersten Überprüfungen entstand das Feuer vermutlich durch einen technischen Defekt.

Marburg - Fahrraddiebstahl aus dem Keller

Aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses im Alten Ebsdorfer Grund stahlen Diebe insgesamt drei Fahrräder im Gesamtwert von mehr als 2000 Euro. Derzeit steht nicht fest, wie der oder die Täter ins Haus kamen und wie der Abtransport der Räder erfolgte. Der Einbruch war zwischen 14 Uhr am Montag und 16 Uhr am folgenden Dienstag, 26. April. Aus dem Keller fehlen ein schwarzes Tern Link C7i Klapprad, ein silber blaues Bergamont Revox 3 Maountainbike und ein mattblaues Compel HAT 5.7 Mountainbike. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat fremde Personen im Haus bemerkt? Wer hat im Alten Ebsdorfer Weg zur relevanten Zeit eventuell ein Verladen von mehreren Fahrrädern gesehen? Wo sind seit dieser Zeit die beschriebenen Räder aufgetaucht? Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Lohra - Hochsitz zerstört

Zwischen Freitag, 08. und Montag, 25. April zerstörten Unbekannte im Jagdrevier "Hachenbach" in Lohra einen massiven Hochsitz und richteten einen reinen Sachschaden von mehreren Hundert Euro an. Aufgrund der Bauweise des Hochsitzes geht der Pächter von einer Beteiligung mehrerer Personen aus. Wer hat in der fraglichen Zeit Personen- und/oder Fahrzeugverkehr im Wald bemerkt? Wem sind "Arbeiten" an einem Hochsitz aufgefallen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell