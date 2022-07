Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg, B 67 in Höhe der Autobahnauffahrt der A 3 -schwerer Verkehrsunfall-

Isselburg (ots)

In Isselburg auf der B 67 in Höhe der Autobahnausfahrt A 3 ereignete sich heute gegen 14:25 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Ein Rettungshubschrauber musste angefordert werden, nachdem ein 51- jähriger Autofahrer aus Willingen von der Autobahnabfahrt nach links in Richtung Rees auf die B 67 fuhr. Er übersah das Auto einer 63- jährigen Frau aus Kalkar, die die B 67 von Bocholt in Richtung Rees befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau wurde bei dem Unfall in ihrem PKW eingeklemmt. Sie wurde durch die Feuerwehr befreit und musste schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Mann erlitt leichte Verletzungen, ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus. Die B 67 war zeitweise einspurig und bei Ankunft des Rettungshubschraubers voll gesperrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell