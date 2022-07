Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: PKW-Fahrer entblößt sich in sexueller Art und Weise; Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeugen

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Als eine 25 Jahre alte Frau am Montagnachmittag gegen 15:15 Uhr die Kapellenstraße entlanglief, hielt ein ihr unbekanntes Fahrzeug neben ihr an. Nachdem der Fahrer die junge Frau ansprach und vorgab, nach dem Weg fragen zu wollen, blieb die hilfsbereite 25-Jährige stehen. Hierbei stellte sie fest, dass der im Fahrzeug sitzende Mann sich in unsittlicher Art und Weise entblößt hatte und sexuelle Handlungen an sich vornahm. Kurz darauf flüchtete der Unbekannte mit seinem PKW in Richtung Bahnhof.

Beschreibung Fahrzeug:

dunkelgrau, evtl VW Kombi, "MA"-Kennzeichen

Beschreibung Fahrzeugführer:

männlich, ca. 30 Jahre alt, normale Statur, schwarze kurze Haare, schwarzes T-shirt, heller medizinischer Mund-und Nasenschutz

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem PKW sowie dem Fahrzeugführer machen können. Zeugen werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell