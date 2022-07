Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Mann belästigt Frau an Fußgängerampel - vorläufige Festnahme; Kriminalpolizei ermittelt und sucht nach der Frau sowie nach weiteren Zeugen

Mannheim (ots)

Bereits am Samstagabend, dem 02.07.2022 gegen 18:45 Uhr verständigten zwei aufmerksame Passanten die Polizei, nachdem sie beobachtet hatten wie ein Mann in Höhe L 14, an der dortigen Fußgängerampel, eine bislang nicht bekannte Frau in sexueller Art und Weise berührte und anschließend zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof flüchtete. Die beiden 17 Jahre alten Männer nahmen sofort die Verfolgung auf und stellten den Mann schließlich im Bereich des Hauptbahnhofs zur Rede. Die unterdessen ebenfalls an der Örtlichkeit eingetroffenen Polizeikräfte nahmen den 51 Jahre alten Mann daraufhin vorläufig fest und brachten ihn zur weiteren Abklärung auf das Polizeirevier.

Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und sucht nun insbesondere die Frau sowie weitere Zeugen. Diese werden gebeten, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu wenden.

