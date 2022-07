Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Weststadt: Verkehrsunfall mit verletztem Rollerfahrer

Heidelberg-Weststadt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen in der Heidelberger Weststadt wurde ein 57-jähriger Rollerfahrer verletzt. Der 57-Jährige war kurz nach neun Uhr mit seinem Motorroller hinter einem Dacia auf der Ringstraße in Richtung Montpellierbrücke unterwegs. Als der voranfahrende 41-Jährige seinen Dacia zum Einbiegen in ein dortiges Tankstellengelände abbremste, fuhr ihm der 57-Jährige mit seinem Roller hinten auf. Der Rollerfahrer versuchte zwar noch zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß jedoch nicht mehr verhindern. Er stürzte vom Roller und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei zog er sich Verletzungen zu. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Über Art und Schwere seiner Verletzungen liegen keine weiteren Informationen vor.

Der Roller des Mannes wurde verkehrsgerecht am Unfallort abgestellt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens lässt sich derzeit nicht beziffern.

