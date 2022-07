Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Zusammenstoß zwischen E-Scooter und Bus - Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Innenstadt (ots)

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter und einem Linienbus der rnv kam es am frühen Dienstagmorgen in der Mannheimer Innenstadt. Ein mit zwei Personen besetzter E-Scooter war kurz nach ein Uhr zwischen den Quadraten L 1 und L 2 entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Bismarckstraße unterwegs. Beim Einbiegen auf die Bismarckstraße missachtete der Fahrer des E-Scooter die Vorfahrt eines Linienbusses, der auf dem Busfahrtreifen in Richtung Parkring unterwegs war. Der Scooter stieß gegen die hintere Einstiegstür des Busses und beide auf dem Scooter befindlichen Personen stürzten auf die Fahrbahn. Hierbei erlitten sie leichte Verletzungen. Am Bus entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Die beiden 22 und 25 Jahre alten Männer standen merklich unter Alkoholeinfluss. Alkoholtests ergaben Werte von über 1,1 Promille. Zudem bestanden auch Anzeichen für Drogenkonsum. Da bislang nicht abschließend geklärt werden konnte, wer den E-Scooter geführt hatte, wurden beiden Männern Blutproben entnommen. Beide Führerscheine wurden einbehalten. Gegen die zwei Männer wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Darüber hinaus sehen sie einem Bußgeld wegen verbotswidriger Benutzung eines E-Scooters zu zweit entgegen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise, insbesondere zur Frage, wer das Fahrzeug geführt hat, geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell