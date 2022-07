Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Gegen abgestellten Anhänger geprallt.

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine 58-jährige Fiat-Fahrerin prallte am Montagmorgen in Eberbach gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Anhänger. Die Frau war kurz vor acht Uhr mit ihrem Fiat auf der Rockenauer Straße in Richtung Heidelberg unterwegs. Aus unklarer Ursache kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dabei gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten einachsigen Fahrzeuganhänger. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich dieser um 180 Grad um die eigene Achse. Die 58-Jährige wurde vorsorglich zur Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus eingeliefert. Sowohl der Fiat als auch der Anhänger wurden durch den Zusammenstoß massiv beschädigt. Der Fiat musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro.

