Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Verkehrsunfall mit verletzter Person und erheblichem Sachschaden

Mannheim-Innenstadt (ots)

Eine verletzte Person und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagabend in den Mannheimer Innenstadtquadraten. Ein 25-jähriger Mann war gegen 21.15 Uhr mit seinem Ford auf der Straße zwischen den Quadraten R 3 und S 3 in Richtung Breite Straße unterwegs. An der Kreuzung R 2/S 3 missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden BMW und stieß mit ihm zusammen. Der BMW geriet ins Schleudern, prallte anschließend gegen ein Verkehrszeichen und beschädigte schließlich noch einen geparkten Chevrolet. Der Fahrer des BMW erlitt Verletzungen und wurde nach Erstversorgung durch Rettungskräfte zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär aufgenommen wurde.

Da der BMW nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell