Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Oststadt: Mann entblößt sich in sexueller Art und Weise und flüchtet; Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise

Mannheim-Oststadt (ots)

Bereits am Freitagabend, dem 01.07.2022 gegen 19:15 Uhr entblößte sich ein bislang unbekannter Mann in der Karl-Ludwig-Straße, Höhe Hausnummer 14, in sexueller Art und Weise vor einer 49 Jahre alten Frau. Der Mann soll ein dunkles Fahrrad mit sich geführt haben und kurz darauf in unbekannte Richtung geflüchtet sein.

Personenbeschreibung des Gesuchten:

männlich, ca. 50-60 Jahre alt, ca. 178 cm groß, schlank und graue kurze Haare, auffälliger schwarzer Radanzug

Das Kriminalkommissariat Mannheim bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem gesuchten Mann geben können, sich an das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon, Tel.: 0621 174 4444 zu wenden.

