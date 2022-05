Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Nachtrag: Suche nach hilfloser Person, Meldung vom 22.05.22

Hettenleidelheim (ots)

Am 23.05.2022, 06:45 Uhr wurde die vermisste Person durch eine Passantin in Hettenleidelheim, Gartenstraße gesehen. Da die Person einen verwirrten Eindruck machte informierte die Passantin die Polizei. Der Vermisste konnte an den Rettungsdienst übergeben werden. Nach einer ersten Bewertung war der Vermisste unterkühlt, ansonsten aber wohlauf. Danke an alle die sich an der Suche des Versmitten beteiligt haben.

