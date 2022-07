Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Haltenden Peugeot gestreift

Polizei sucht Zeugen (18.07.2022)

Tuttlingen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montag gegen 7.15 Uhr auf der Trossinger Sraße eine Unfallflucht begangen. Der Unbekannte fuhr mit einem grau-silbernen Kombi stadteinwärts auf dem rechten Fahrstreifen der Trossinger Straße und bog nach rechts auf die Theodor-Heuss-Alle ab. Dabei streifte er einen Peugeot eines 37-jährigen, der in gleicher Fahrtrichtung auf der Geradausspur in Richtung Stuttgarter stand. Ohne sich um den angerichteten Streifschaden in Höhe von rund 500 Euro zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher davon. Hinweise auf ihn nimmt die Polizei Tuttlingen unter der Telefonnummer 07461 941-0, entgegen.

