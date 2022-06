POL-PDLU: Versuchter Einbruch in Werkstatt

Speyer (ots) - Am 05.06.22 um 16.15 Uhr wurde ein 31-jähriger Mann in der Danziger Straße in Speyer einer Personenkontrolle unterzogen. Bei der Durchsuchung konnten 1,5g Amphetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Der Beschuldigte räumte zudem den Konsum ein. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Pressestelle Pressestelle Polizeiinspektion Speyer Telefon: 06232-137-262 (oder -0) E-Mail: ...

