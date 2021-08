Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Dinslaken - Briefkasten im Vorraum einer Bank aufgebrochen

Polizei sucht Zeugen

Dinslaken (ots)

Am Sonntagmittag gegen 12.25 Uhr brach ein Unbekannter einen Briefkasten im Vorraum einer Bank an der Straße Am Neutor auf.

Dabei handelte es sich um den Briefkasten am Überweisungsterminal.

Vermutlich stahl der Täter diverse Überweisungsträger, Schecks und Briefe aus dem Briefkasten.

Anhand der Überwachungskamera konnte die Tatzeit festgelegt werden.

Bei dem Täter handelt es sich um einen Schwarzen Menschen mit einer schlanken Figur. Der Unbekannte trug eine helle Baseballkappe, einen schwarzen Anzug, ein weißes Hemd mit Krawatte und weiße Turnschuhe.

Er führte einen Rucksack mit, in dem er die Beute verstaute.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Dinslaken, Tel.: 02064 / 622-0.

