Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bei Personenkontrolle Drogen aufgefunden

Speyer (ots)

Am 05.06.22 um 16.15 Uhr wurde ein 31-jähriger Mann in der Danziger Straße in Speyer einer Personenkontrolle unterzogen. Bei der Durchsuchung konnten 1,5g Amphetamin aufgefunden und sichergestellt werden. Der Beschuldigte räumte zudem den Konsum ein.

