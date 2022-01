Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Industriestraße

Bushaltestelle entglast - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter entglasten am 02.01.2022 das Wartehäuschen der Bushaltestelle an der Industriestraße in Billerbeck und flüchteten.

Ein Zeuge meldete den Schaden gegen 18.00 Uhr der Polizei.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell