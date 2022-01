Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Bösensell, Bahnhofstraße

Einbruch in Frischemarkt

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Silvesternacht in einen Frischemarkt auf der Bahnhofstraße in Senden, Bösensell ein und entwendeten Spirituosen und Zigaretten.

Zunächst ginge die Täter die Haupteingangstür (Doppelflügel mit Glasfüllung) des Supermarktes an. Sie beschädigten eine Scheibe massiv und schoben die Tür leicht auf. Ein Eindringen gelang hierdurch nicht. Deshalb schlugen sie eine neben dem Eingang gelegene Scheibe mit einem Pflasterstein ein. Hierdurch gelangte die Täter in den Markt.

Anschießend flüchteten sie mit ihrem Diebesgut durch eine auf der Rückseite gelegene Fluchttür.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell