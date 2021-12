Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wildunfall

Greußen (ots)

Am Samstag, den 11.12.2021 gegen 19:30 Uhr kam es auf der Ortsverbindungsstraße L 2133 von Greußen in Richtung Ottenhausen zu einem Wildunfall. Der Fahrer eines Pkw Ford Kuga war gerade im Begriff die Ortslage Greußen zu verlassen, als plötzlich auf Höhe des Ortsausgangsschildes zwei Rehe die Fahrbahn von links nach rechts querten. Der Fahrer konnte trotz Bremsung ein Zusammenstoß mit dem zweiten Tier nicht verhindern. Das Reh verendete an der Unfallstelle, der Fahrer blieb unverletzt, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1200.- Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell