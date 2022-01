Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Bergstraße

Versuchter Einbruch - Täter flüchtet - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter begaben sich am 01.01.2022, gegen 05.40 Uhr, durch Aufdrücken einer nur einfach verschlossenen Gartentür in den Garten eines Einfamilienhauses auf der Bergstraße in Nordkirchen. Hier schoben sie Rollladen hoch und hebelten erfolglos an einer Terrassentür. Im unverschlossenem Wintergarten verstellten die Täter ein E-Bike. Der 63-jährige Hausbewohner wurde durch Geräusche geweckt und begab sich in den Wintergarten. Hier konnte er eine dunkel gekleidete Person erkennen, welche daraufhin durch die Gartentür über die Straße Sternbusch in den Schlosspark flüchtete.

Beschreibung:

- männlich - ca. 170-175cm groß - drahtige Figur - komplett schwarz gekleidet.

Der 63-Jährige alarmierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Ob weitere Täter an dem versuchten Einbruch beteiligt waren, kann nicht ausgeschlossen werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

