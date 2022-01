Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Schlossstraße

Alkoholfahrt

Coesfeld (ots)

Ein 18-jährigen Nordkirchener fiel Polizisten am 01.01.2022, gegen 00.40 Uhr auf der Schloßstraße in Nordkirchen während eines Einsatzes beim Vorbeifahren auf. Wenige Minuten später trafen sie erneut auf ihn. Diesmal auf einem Parkplatz am Schloßpark. Mit ihm waren zwei männliche Personen im Auto. Sie kontrollierten den Fahrer. Im Auto waren mehrere Alkoholflaschen zu sehen und auch der Atem des 18-Jährigen roch nach Alkohol.

Während der Kontrolle flüchteten die beiden anderen Personen aus dem Fahrzeug und rannten weg.

Der Fahrer selbst stimmte einem freiwilligen Alkoholvortest zu. Dieser verlief positiv. Im Fahrzeug fanden die Beamten Betäubungsmittel, die der Nordkirchener nicht näher bestimmen konnte oder wollte. Er gab an diese geschenkt bekommen zu haben. Ein durchgeführter Drogenvortest verlief jedoch negativ.

Die Drogen wurden sichergestellt und mit dem 18-jährigen ein gerichtsverwertbarer Alkoholtest auf der Polizeiwache in Lüdinghausen durchgeführt.

Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt und die Weiterfahrt untersagt.

