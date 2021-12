Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Scharbeutz

Rollerfahrer kollidiert mit parkendem PKW und verletzt sich schwer

Lübeck (ots)

Am Donnerstagabend (09.12.) ereignete sich in Scharbeutz ein Verkehrsunfall, bei dem ein Motorrollerfahrer schwer verletzt in ein Klinikum gebracht werden musste.

Gegen 20:15 Uhr wurde der Polizei Timmendorfer Strand ein schwerer Verkehrsunfall in der Straße Fuchsberg in Scharbeutz gemeldet. Bisherigen Erkenntnissen zufolge hat ein 23-jähriger Fahrer eines Motorrollers die Straße Fuchsberg in Richtung Ortsausgang befahren und stieß ungebremst mit einem ordnungsgemäß parkenden PKW Hyundai zusammen. Dabei zog sich der Travemünder schwere Verletzungen zu und musste stationär versorgt werden.

Der Sachschaden der unfallbeteiligten Fahrzeuge beläuft sich auf zirka 3000 Euro.

Der genaue Unfallhergang wird nun durch die Polizeistation Scharbeutz ermittelt.

