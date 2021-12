Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL-Güster-Geesthacht-Leezen

Folgemeldung: Kriminalpolizei Lübeck sucht nach vermisstem Nils Hansen - TV-Beitrag bei "Aktenzeichen XY...ungelöst"

Lübeck (ots)

Der am gestrigen Mittwoch (08.12.) ausgestrahlte Fernsehbeitrag zum Ermittlungsfall Nils Hansen in der ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" erbrachte der Mordkommission der Bezirkskriminalinspektion Lübeck zahlreiche Hinweise. Bereits während der Fernsehsendung gingen allein bei der Polizei zehn Anrufe ein. In einem Fall sei der 47-jährige Hansen noch um den Zeitpunkt seines Verschwindens gesehen worden. Alle Meldungen, die bei der Polizei aber auch direkt beim TV-Format "Aktenzeichen XY...ungelöst" eingehen, werden nun gründlich geprüft. Die Polizeidirektion Lübeck bedankt sich in diesem Zusammenhang für die Erlangung durchaus interessanter Hinweise und die damit verbundenen neuen Ermittlungsansätze.

