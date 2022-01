Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, An de Kohdränk, Worth, Ostlandwehr

Einbrecher aktiv

Coesfeld (ots)

Einbruchsspuren an sechs Häusern in Dülmen sicherte die Polizei in der Zeit vom 31.12.2021. 16 Uhr bis 01.01.2022, 10.45 Uhr.

Unbekannten Täter gelang es dreimal in Wohnhäuser auf den Straße Ostlandwehr, Worth und An de Kohdränk einzubrechen. Zum Diebesgut konnten bislang keine Angaben gemacht werden.

In weiteren drei Fällen (An de Kohdränk (2) und Worth (1)) scheiterte der Versuch.

In diesem Zusammenhang gibt es Beschreibungen von drei Tatverdächtigen. Sie können wie folgt beschrieben werden:

1. Täter

- männlich - 30-45 Jahre alt - 1,75-1,85 Meter groß - Schlanke Statur - Auffällige Hakennase - vermutlich Brillenträger - Bekleidung: Mütze, Winterjacke, schwarze Handschuhe, vermutlich Jeans und schwarzen Schuhen mit reflektierende Elementen.

2. Täter

- Männlich - 30-45 Jahre alt - 1,75-1,85 Meter groß - Schlanke Statur - Bekleidung: Mütze, Steppjacke mit Kapuze, dunkle Hose, schwarze Handschuhe

3. Täter

- 1,75-1,85 Meter groß - Bekleidung: Mütze, Winterjacke, schwarze Handschuhe Rucksack mit auffälligen Gurten, bei dem der obere Teil zum Verschließen eingerollte wird.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell