Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mit 2,67 Promille unterwegs

Dudenhofen (ots)

Durch die 33-jährige Zeugin wird am 05.06.22 gegen 22:10 Uhr ein Mercedes auf der B39 kommend von Dudenhofen in Richtung Neustadt gemeldet, welcher Schlangenlinien fahren würde. Der Fahrer des Autos kann in Geinsheim einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Bei dem 35-jährigen Mann kann Atemalkohol festgestellt werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,67 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Zudem wurde der Führerschein beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell