POL-KN: (Schiltach, B 294, Lkr. Rottweil) Beim Überholen anderes Auto gestreift und geflüchtet (16.07.2022)

Eine Unfallflucht begangen hat ein unbekannter Autofahrer auf der Bundesstraße 294 zwischen Wolfach und Schiltach am Samstagnacht. Gegen 1 Uhr fuhr eine 34 Jahre junge Frau mit einem BMW Mini auf der B 294 von Wolfach in Richtung Schiltach. In Bereich einer Linkskurve überholte ein unbekannter Wagen den Mini trotz Überholverbots. Beim wieder Einscheren steifte der Unbekannte das Auto der 34-Jährigen an der Front vorne links. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte der unbekannte Autofahrer seine Fahrt fort. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um einen silbernes, großes Fahrzeug - ein "Familienfahrzeug" oder einen SUV - mit GT-Kennzeichen gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, entgegen.

