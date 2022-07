Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Furtwangen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer bei Unfall leicht verletzt (18.07.2022)

Furtwangen (ots)

Am Montag gegen 15 Uhr hat ein Autofahrer auf der Kreisstraße 5752 zwischen Dreistegen und Neukirch einen Unfall verursacht. Ein 46- jähriger Audifahrer fuhr bergwärts und schnitt eine scharfe Linkskurve. Dabei streifte er einen entgegenkommenden 66-jährigen Motorradfahrer auf einer Suzuki. Der Biker verletzte sich dabei leicht. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Am Auto des Unfallverursachers entstand ein Blechschaden in Höhe von rund 5.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell