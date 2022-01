Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt-Rinkerode. Brand in einer Scheune ausgebrochen

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 13.1.2022, 12.10 Uhr brach in einer Scheune an der Straße Altendorf in Rinkerode ein Feuer aus. Zu dem Zeitpunkt befand sich ein 80-Jähriger in dem Objekt und atmete Rauchgase ein. Daher brachten Rettungskräfte den Drensteinfurter in ein Krankenhaus, wo er voraussichtlich vorsorglich stationär bleiben wird. Der Brand, der die Scheune komplett zerstörte, wurde durch Kräfte der Feuerwehr gelöscht. Der Sachschaden dürfte über 100.000 Euro liegen. Die B 54 war im Bereich des Hofes für etwa zwei Stunden gesperrt. Brandermittler der Polizei Warendorf werden am Freitag die Brandstelle zu weiteren Untersuchungen aufsuchen.

