Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Tatverdächtigen beobachtet?

Warendorf (ots)

Wer hat am Mittwoch, 12.1.2022, 23.15 Uhr einen Tatverdächtigen auf der Hohe Straße in Warendorf beobachtet, der vor dem Fenster einer Wohnung eine sexuelle Handlung an sich vornahm. Als die Bewohnerin den Mann vor ihrem Fenster bemerkte, flüchtete er. Der etwa 1,75 Meter große Tatverdächtige trug dunkle Kleidung und hatte eine Kapuze über den Kopf gezogen. Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Mann oder verdächtigen Personen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell