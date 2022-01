Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Einbrecher unterwegs

Warendorf (ots)

Am Mittwoch, 12.1.2022 waren Einbrecher in Drensteinfurt unterwegs.

Zwischen 17.00 Uhr und 21.20 Uhr brachen sie in ein Einfamilienhaus am Rilkeweg ein und stahlen Schmuck.

Ein weiterer Fall ereignete sich zwischen 17.30 Uhr und 23.15 Uhr an der Droste-Hülshoff-Straße. Hier schlugen der oder die Täter eine Scheibe einer Nebentür des Haues ein. Aus dem Haus stahlen sie Schmuck und Geld.

Gegen 20.55 Uhr wurde eine 65-Jährige durch Geräusche aus ihrem Garten am Heineweg aufmerksam. Als sie nach dem Grund suchte, stellte sie zwei junge Männer fest, die aus ihrem Garten kamen. Die Tatverdächtigen hielten Werkzeuge in der Hand, die aus der Gartenlaube der Drensteinfurter stammen. Die dunkel gekleideten Männer flüchteten in Richtung Goethestraße.

Wer hat am Mittwochabend verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Wohnviertel gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell