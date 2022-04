Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, Diebstahl

Aalen (ots)

Oberalfingen: Unfallzeugen gesucht

Am frühen Donnerstagmorgen, gegen 04:40 Uhr, befuhr ein 38jähriger VW Golf Fahrer die B 29 von Aalen in Richtung Ellwangen. Auf Höhe der Einmündung nach Oberalfingen, bog der Fahrer eines entgegenkommenden Pkw an der Ampel, vor ihm nach links, auf die L 1029 ab. Trotz einer sofort eingeleiteten Gefahrenbremsung durch den 38jährigen Golf-Fahrer, konnte er eine Berührung der beiden Pkws nicht mehr verhindern. Am Golf entstand durch den Zusammenstoß ein Schaden von etwa 1000 Euro. Der Abbieger setzte seine Fahrt in Richtung Oberalfingen einfach fort, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich nach Angaben des Geschädigten um einen Pkw Kombi mit heller Lackierung handeln. Dieser dürfte durch die Kollision an der rechten Hintertüre einen frischen Unfallschaden davon getragen haben. Zeugen, welche hierzu Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen (Tel. 07361/524-0) zu melden.

Essingen: Blendung durch tiefstehende Sonne, Unfall mit Verletzen Am Donnerstagnachmittag, gegen 15:50 Uhr, befuhr ein 27jähriger VW Caddy Fahrer die B 29 von Aalen kommend in Richtung Essingen. Aufgrund von Blendung durch die tiefstehende Sonne, kam er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einer entgegenkommenden 42jährigen Citroen-Fahrerin. Durch den Unfall wurde der 27jährige Caddy-Fahrer und dessen 41jähriger Beifahrer, sowie die 42jährige Citroen-Fahrerin leicht verletzt. Da der 27jährige Unfallverursacher ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war, muss er mit einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Aalen: Kennzeichen gestohlen

Im Zeitraum von Donnerstagabend, 20:45 Uhr, bis Karfreitag früh, 00:45 Uhr, parkte ein VW auf dem großen Parkplatz beim Östlichen Stadtgraben in der Innenstadt hinter einer Shisha-Bar. In diesem Zeitraum wurde das vordere Kennzeichen an dem VW abmontiert und entwendet. Die Polizei Aalen (Tel. 07361/524-0) sucht hierzu Zeugen, die Angaben zu dem dreisten Diebstahl machen können.

