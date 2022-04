Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle - Versuchter Einbruch - Provokationen im Straßenverkehr - Brandlegung an Wohnhaus

Aalen (ots)

Weinstadt: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen Mittwochabend, 18:30 Uhr und Donnerstagmorgen, 9:30 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Ziegeleistraße einen geparkten Fiat im Heckbereich. Anschließend fuhr der Verursacher weiter, ohne sich um die Regulierung des entstandenen Schadens in Höhe von etwa 1500 Euro zu kümmern. Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Versuchter Einbruch

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 20 Uhr und 22:50 Uhr versuchten bisher unbekannte Diebe in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Kurzen Straße einzubrechen. Die Einbrecher gelangten zwar nicht in die Wohnung, verursachten an der Türe allerdings Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen telefonisch unter der Nummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht auf Supermarkt-Parkplatz

Im kurzen Zeitraum zwischen 10:45 Uhr und 11:15 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Donnerstag auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Wiesenstraße einen geparkten Skoda und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden telefonisch unter der Nummer 07195 6940 entgegen.

Fellbach: Provokationen im Straßenverkehr

Ein 54-jähriger Fahrer eines VW Busses befuhr am Mittwoch gegen 11.15 Uhr die Cannstatter Straße in Richtung Stuttgarter Platz. Ihm folgte ein Motorradfahrer, der zunächst sehr rasant gefahren sein soll. Danach haben offenbar beide Verkehrsteilnehmer starke Lenkbewegungen vollzogen, um vermutlich ein beabsichtigtes Überholmanöver des Motorradfahrers zu verhindern. Zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern kam es im Anschluss noch zu einem Wortgefecht, wobei der 35-jährige Motorradfahrer seinen Kontrahenten mehrfach beleidigt habe. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich mit der Polizei in Fellbach in Verbindung zu setzen.

Allmersbach im Tal: Brandlegung an Wohnhaus - Kripo ermittelt

Die Kriminalpolizei Waiblingen hat Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen. Anlass ist ein Vorfall im Goldammerweg, der sich am Donnerstag in der Zeit zwischen 00.30 Uhr und 7 Uhr ereignete. Unbekannte begaben sich dort auf eine Terrasse eines Einfamilienhauses und legten dort Feuer. Dieses beschädigte die Eingangstüre, den Rollladen sowie die Gebäudefassade. Das Feuer erlosch wieder ohne auf das Gebäude überzugreifen, in dem sich auch Personen aufhielten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Im Zuge der kriminalpolizeilichen Ermittlungen wird nun um sachdienliche Hinweise gebeten, die unter Tel. 07361/5800 entgegengenommen werden. Insbesondere von Bedeutung ist, ob in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe festgestellt wurden.

