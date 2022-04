Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Start in die Motorradsaison 2022

Aalen (ots)

Polizeipräsidium Aalen: Start in die Motorradsaison - allein im März schon 29 Verletzte

Die ersten warmen Tage im neuen Jahr sind bereits verstrichen und langsam aber sicher hält der Frühling Einzug im Land. Die Sonne und die wärmeren Temperaturen locken nun auch wieder mehr und mehr die Kraftradfahrer und Kraftradfahrerinnen auf die Straße. Wochenendausfahrten in Gruppen oder Einzeln stehen vor der Tür. Doch die Polizei Aalen muss mahnen.

Bereits im März 2022 kam es zu 30 Verkehrsunfällen, bei denen Motorräder beteiligt waren und somit in der Hochrechnung zu beinahe einem Unfall pro Tag. Düsterer wird die Statistik noch, wenn man berücksichtigt, dass es bei diesen Unfällen 29 Verletzte gab. Um diese Zahlen in einen Kontext zu stellen, empfiehlt sich ein Blick auf die Unfallstatistik aus dem Jahr 2021. Im Jahr 2021 kam es innerhalb des Polizeipräsidiums Aalen zu 397 Motorradunfällen. Dabei kamen in 325 Fällen auch Personen zu Schaden. Das bedeutet, dass bei knapp 82 Prozent aller Motorradunfälle innerhalb des Polizeipräsidiums mindestens eine Person zumindest leichte Verletzungen davongetragen hat. Da Motorradfahrende weniger geschützt sind als andere Verkehrsteilnehmer hängt es auch oft nur vom Zufall ab, ob es zu schweren oder gar tödlichen Verletzungen kommt.

Auch wenn die Zahlen im Vergleich zum Jahr 2020 leicht rückläufig sind, mussten in den beiden Jahren 2020 und 2021 sechs Motorradfahrer oder -fahrerinnen nach Unfällen ihr Leben lassen. Bei vier dieser Unfälle mit tödlichem Ausgang aus dem vergangenen Jahr wurde die Unfallursache durch den Motorradfahrer oder die Motorradfahrerin gesetzt.

Jedes verlorene Menschenleben ist eines zu viel, weshalb die Polizei Aalen mit den steigenden Temperaturen und dem Beginn der Motorradsaison an die Einsicht aller Verkehrsteilnehmer appelliert und zu rücksichtsvollem Umgang im Straßenverkehr auffordert. Kraftradfahrer und -fahrerinnen werden aufgrund ihrer kleineren Fahrzeuge leicht übersehen, besonders bei tiefstehender Sonne oder in der Dämmerung. Daher gilt auch für Autofahrende wieder, besondere Vorsicht walten zu lassen. Die Geschwindigkeit und besonders die Beschleunigung von Krafträdern wird gerne unterschätzt, weshalb gerade an Kreuzungen und an Einmündungen besonders Acht zu geben ist.

Damit jeder sicher ans Ziel kommt, müssen Mensch und Maschine perfekt zusammenspielen. Daher sollten die Kraftradfahrerinnen und Kraftradfahrer immer auf den technischen Zustand ihrer Maschine achten, aber auch von sich selbst nicht zu viel abverlangen. Gerade zu Beginn der Saison muss man sich erst wieder an die Fahrphysik gewöhnen. Die Länge der Strecke sollte langsam gesteigert werden, sodass erst wieder Handlungssicherheit bei der Bedienung des Motorrads hergestellt wird.

Damit die Ausfahrt nicht verhängnisvoll endet, sollte diese nur angetreten werden, wenn sich der Biker oder die Bikerin körperlich fit fühlt. Besonders bei längeren Fahrten ist eine gute Vorbereitung wichtig. Wir raten auch dazu, Bremsmanöver regelmäßig zu trainieren. So ist gesichert, dass das Handling der Maschine in brenzligen Situationen stimmt.

Die Polizei empfiehlt die Teilnahme an Fahrsicherheitstrainings, besonders zu Beginn der Motorradsaison um sich schnellstmöglich an die Fahrphysik des Zweirads zu gewöhnen. So können einfache Fahrfehler vermieden werden. Sollte es doch zum Sturz kommen, kann die richtige Schutzausstattung möglicherweise schwere Verletzungen verhindern.

Damit die Straßen innerhalb des Polizeipräsidiums Aalen noch sicherer werden, werden wir auch in diesem Jahr wieder schwerpunktmäßig Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen durchführen, denn bei etwa 60% aller Motorradunfälle aus dem letzten Jahr war nicht angepasste Geschwindigkeit die Hauptunfallursache. Dabei kontrollieren wir nicht, um Strafen zu verhängen, sondern mit dem Ziel, schwere Unfälle zu verhindern und sicherzustellen, dass jeder wohlbehalten zuhause ankommt.

Weitere wertvolle Tipps gibt es hier:

https://www.gib-acht-im-verkehr.de/verkehrssicherheit/motorrad/

Wir wünschen einen guten und vor allem sicheren Auftakt in die Motorrad

