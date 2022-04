Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schorndorf: Öffentlichkeitsfahndung nach Überfall auf Wettbüro

Aalen (ots)

Nachdem am Freitagabend gegen 22:50 Uhr ein Wettbüro in der Johann-Philipp-Palm-Straße überfallen worden ist, sucht die Polizei nun mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach dem bislang unbekannten Täter. Unter folgendem Link ist eine detaillierte Beschreibung des Gesuchten sowie mehrere Lichtbilder, die während der Tatausführung entstanden sind, abrufbar: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/schorndorf-raub-auf-wettbuero/

Hinweise werden unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegengenommen.

Anbei die ursprüngliche Pressemeldung von Montag, 11.04.2022, 10:40 Uhr:

Schorndorf: Wettbüro überfallen - Zeugen gesucht

Am Freitagabend gegen 22:50 Uhr betrat ein bisher unbekannter Mann ein Wettbüro in der Johann-Philipp-Palm-Straße und bedrohte den Mitarbeiter des Geschäftes mit einer Schusswaffe. Anschließend forderte er die Herausgabe von Bargeld und schoss in Richtung Decke. Während der Mitarbeiter des Wettbüros das Geld in eine Mülltüte packte, feuerte der Täter einen weiteren Schuss ab. Bei der Waffe handelte es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um eine Schreckschusspistole. Der Täter flüchtete anschließend mit mehreren tausend Euro Beute in Richtung Kreisverkehr. Er war zur Tatzeit mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer schwarzen Joggingshose, schwarzen Handschuhen und schwarzen Turnschuhen bekleidet. Über das Gesicht hatte er ein weißes Tuch gezogen, zudem trug er eine weiße Mütze. Entsprechende Zeugenhinweise werden von der Kriminalpolizei Waiblingen unter der Telefonnummer 07361 5800 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell