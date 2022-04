Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle - Auto zerkratzt - Gitterboxen entwendet - Gebäude beschädigt

Aalen (ots)

Waiblingen: Omnibus kollidiert mit Brunnen

Ein 63 Jahre alter Fahrer eines Omnibusses fuhr am Mittwochnachmittag gegen 14:30 Uhr die Gumpenstraße in Richtung Schillerstraße entlang. Aufgrund eines geparkten Pkw musste er ausscheren und kollidierte hierbei mit einem dortigen Brunnen. Der Gesamtsachschaden am Bus und am Brunnen wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Leutenbach - Weiler zum Stein: Zwei Leichtverletzte nach Auffahrunfall

Ein 23-jähriger Fahrer eines Mercedes Sprinters bemerkte am Mittwochnachmittag gegen 15:30 Uhr zu spät, dass die vor ihm fahrende 38 Jahre alte VW-Fahrerin an der Einmündung In den Hofäckern / Gollenhofer Straße verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr dieser auf. Hierbei verletzten sich die 38-jährige VW-Fahrerin sowie deren 41-jährige Mitfahrerin leicht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 4000 Euro.

Leutenbach-Nellmersbach: Kind bei Unfall schwer verletzt

Eine 81 Jahre alte Mercedes-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 15 Uhr die Leutenbacher Straße in Richtung Leutenbach und wollte nach rechts in Richtung eines Parkplatzes abbiegen. Hierbei übersah sie ein auf dem dortigen Gehweg mit einem Cityroller entgegenkommendes achtjähriges Mädchen und kollidierte mit dieser. Das Mädchen wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert.

Welzheim-Laufenmühle: Auto zerkratzt

Am Mittwoch in der Zeit zwischen 12 Uhr und 15 Uhr wurde ein Volvo, der auf einem Parkplatz in der Straße Laufenmühle geparkt war, auf der gesamten Fahrerseite zerkratzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Hinweise auf den Täter nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

Waiblingen: Unfall auf der B14 im Berufsverkehr

Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es am Donnerstagmorgen kurz nach 7 Uhr auf der B14 zwischen Waiblingen-Mitte und dem Teiler B14 / B29 in Fahrtrichtung Stuttgart zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Fahrzeuge beschädigt wurden und eine 21-jährige Autofahrerin schwere Verletzungen erlitt. Die Fahrbahn musste zeitweise komplett gesperrt werden, derzeit (Stand 08:50 Uhr) ist die rechte Fahrspur noch blockiert. Aufgrund ausgelaufener Betriebsstoffe ist die Feuerwehr momentan noch mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort im Einsatz. Es kommt aktuell zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. Zur Klärung des Unfallherganges werden Unfallzeugen, die sich bislang noch nicht bei der Polizei gemeldet haben, gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 mit dem Polizeirevier Waiblingen in Verbindung zu setzen.

Burgstetten: Gitterboxen entwendet

In der Straße Im Diespel wurden in der Nacht zum Dienstag vor einem Firmengebäude mehrere Gitterboxen im Wert von ca. 1000 Euro entwendet. Zum Abtransport müsste ein Lkw oder Anhänger zum Einsatz gekommen kein. Wer hierzu Beobachtungen machte, sollte sich bitte mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung setzen.

Kernen im Remstal: Radfahrer übersehen

Eine 55-jährige Peugeot-Fahrerin befuhr am Mittwoch gegen 18.30 Uhr die Wielandstraße in Richtung Hartstraße. Im dortigen Kreisverkehr fuhr sie auf einen vorausfahrenden Rennradfahrer auf, den sie vermutlich infolge der tiefstehenden Sonne übersah. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung zu setzen.

Fellbach: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Autofahrer stieß am Mittwoch in der Zeit zwischen 19 Uhr und 19.45 Uhr auf einem Parkplatz in der Stuttgarter Straße gegen einen VW Polo. Vermutlich vom Unfallverursacher wurden lediglich unzureichende Daten am Pkw VW hinterlassen. Weil auch die Polizei nicht vom Vorfall informiert wurde, wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Unfallflucht eröffnet. Hinweise auf den Geflüchteten, der 1500 Euro Sachschaden hinterließ, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Fellbach: Gebäude beschädigt

Am Mittwoch wurde festgestellt, dass Unbekannte das Gebäude eines Discounters in der Erich-Herion-Straße mit einem großflächigen Schriftzug besprühten. Der verursachte Schaden wurde auf 1000 Euro beziffert. Hinweise die zur Klärung des Tatgeschehens beitragen könnten, nimmt die Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell