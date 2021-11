Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch: Keller in Vollbrand - PM Nr. 1

Wiesloch (ots)

Am Freitagmorgen gegen 01.30 Uhr meldeten Zeugen eine Rauchentwicklung aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses im Apfelweg in Wiesloch. Kurz nach Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand der Keller des Anwesens bereits in Vollbrand. Die Feuerwehr hat mit den Löscharbeiten begonnen. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr befinden sich mit starken Kräften am Einsatzort. Nähere Details sind noch nicht bekannt. Die Maßnahmen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell