POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Heimbewohner bei Brand lebensgefährlich verletzt - Unfälle

Backnang: Unfall am Fußgängerüberweg

Eine 80-jährige Fahrerin eines Opel Corsa befuhr am Mittwoch gegen 10.30 Uhr die Weissacher Straße in Richtung Unterweissach. Bei der Bushaltestelle des Gesundheitszentrums übersah sie eine 22-jährige Fußgängerin, die am dortigen Fußgängerüberweg die Fahrbahn querte. Die 22-Jährige wurde beim Zusammenprall mit dem Auto leicht verletzt. Sie wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Gegen die Autofahrerin wurde ein Strafverfahren eingeleitet und deren Fahrerlaubnis vorläufig entzogen. Unfallzeugen werden gebeten sich zur Klärung der näheren Unfalldetails mit der Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 in Verbindung zu setzen.

Backnang: Unfall beim Abbiegen

7000 Euro Sachschaden verursachte eine 52-jährige VW-Fahrerin am Dienstag gegen 17 Uhr. Sie befuhr den Berliner Ring und beabsichtigte nach links in den Seehofweg einzubiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang eines 38-jährigen entgegenkommenden Mercedes-Fahrers. Bei der Kollision blieben die Fahrzeuginsassen unverletzt.

Aspach: Scheiben demoliert - Tatverdächtiger in Polizeigewahrsam

Am Dienstagabend haben zwei Männer in der Siemensstraße und in der Marbacher Straße auf dem Gelände von Fahrzeughändlern die Scheiben mehrerer Autos und eines Gebäudes demolierten. Die alarmierte Polizei konnte danach einen der Männer bei einer unweit entfernten Tankstelle antreffen und in Gewahrsam nehmen. Der Mann hielt zu diesem Zeitpunkt eine Metallstange in seinen Händen, bei der es sich um das vermeintliche Tatmittel handelte. Der 23-jährige Mann legte nach Aufforderung der Polizisten den Gegenstand nicht zur Seite, weshalb er gewaltsam zu Boden gebracht und fixiert werden musste. Gegen die Ingewahrsamnahme wehrt sich der Mann und musste unter Zwang auf die Dienststelle verbracht werden. Von den Tatverdächtigen wurden bei der Tat nach bisherigen Informationen mindestens 22 Fahrzeuge beschädigt. Die Höhe des verursachten Sachschadens ist noch nicht beziffert. Die Ermittlungen zum Vorfall und nach dem unbekannten Tatgenossen dauern an. Sachdienliche Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Fellbach: Unfallflucht

Der Fahrer eines bislang unbekannten Fahrzeugs streifte am Mittwoch in der Zeit zwischen 8.55 Uhr und 9.10 Uhr beim Vorbeifahren einen in der Stuttgarter Straße bei der dortigen Postfiliale einen parkenden Pkw Audi. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ ca. 2000 Euro Sachschaden. Wer den Unfall beobachtete oder weitere Hinweise auf das Verursacherfahrzeug geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung setzen.

Fellbach: Geldbörse aus Auto entwendet

In der Zeit zwischen 2.40 Uhr und 2.50 Uhr wurde in der Benzstraße aus einem unverschlossenen Auto eine Geldbörse mit ca. 50 Euro Bargeld und Ausweisdokumenten entwendet. Als der Autofahrer kurz in eine Wohnung gegangen war, um nochmals etwas zu holen, hatte der Dieb die Gelegenheit ausgenutzt, um aus dem unverschlossenen Auto nach Wertgegenständen zu suchen. Ein verdächtiger Mann entfernte sich beim Zurückkommen des Autofahrers schnellen Schritts. Diese Person war ca. 30 - 40 Jahre alt, 180 - 185 cm groß, Glatze und 3-Tage Bart. Er trug ein hellblaues T-Shirt und einen grauen Kapuzenpulli. Weitere Hinweise insbesondere auf die unbekannte geflüchtete Person nimmt die Polizei in Schmiden unter Tel. 0711/9519130 entgegen.

Großerlach: Zimmerbrand in Pflegeheim

Gegen 13.50 Uhr wurden die Rettungsdienste über einen Brandausbruch in einer Pflegeeinrichtung informiert. Dort hatte in einem Zimmer der Feueralarm ausgelöst, woraufhin das dortige Personal auf die Gefahrenlage aufmerksam wurde. Die örtliche Feuerwehr unter Kommandant Rainer Stecker rückte mit 12 Einsatzkräften und die Großererlacher Feuerwehr unter der Leitung von Feuerwehrkommandant Martin Seke mit 21 Einsatzkräften zum Löscheinsatz aus. Zudem war der Rettungsdienst mit vier Notärzten, drei Rettungswagen und zwei Rettungshubschraubern vor Ort. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr wurde die im brennenden Zimmer befindliche bettlägerige Person von Mitarbeitern des Heimes aus der unmittelbaren Gefahrenlage gebracht und den Kräften der Rettungsdienste übergeben. Der 57-jährige lebensgefährlich verletzte Mann wurde vor Ort notärztlich versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in eine Fachklinik verbracht.

Beim Eintreffen der Feuerwehr loderte das Feuer lokal in einem Zimmer. Nachdem der Zimmerbrand von der Feuerwehr gelöscht war, musste das Gebäude belüftet werden. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurden keine weiteren Menschen in der Betreuungseinrichtung verletzt. Die Ermittlungen zu der noch unklaren Brandursache wurden von der Polizei aufgenommen. Das Gebäude nahm neben dem ausgebrannten Zimmer auch im Flur und in benachbarten Zimmern Schaden. Dieser dürfte sich nach vorsichtigen Schätzungen auf bis zu 70.000 Euro belaufen.

