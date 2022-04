Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Fußgänger angefahren, Fahrzeugbrand

Aalen (ots)

Blaufelden: Fahrzeugbrand

Auf einem Firmengelände in der Hermann-Rapp-Straße kam es am Mittwoch gegen 9:30 Uhr zum Brand eines Kranaufbaus an einem LKW. Beim Beladen eines LKW mit Betonteilen geriet der Kranaufbau eines LKWs aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Hierbei entstand Sachschaden an dem Kran. An dem LKW und dessen Anhänger entstand kein Sachschaden. Die Feuerwehr Blaufelden war mit drei Fahrzeugen und 20 Wehrleuten im Einsatz.

Schwäbisch Hall: Fußgänger angefahren

Am Mittwochvormittag gegen 10:45 Uhr befuhr eine 84-jährige VW-Fahrerin die Sulzdorfer Straße. Ein 69-jähriger Fußgänger wollte hier die Straße überqueren und übersah die VW-Fahrerin. Diese konnte eine Kollision nicht mehr verhindern und fuhr den 69-jährigen Mann an, sodass dieser auf die Fahrbahn geschleudert wurde und sich schwer verletzte. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1500 Euro.

