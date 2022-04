Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle

Aalen (ots)

Abtsgmünd: Vorfahrt missachtet

Ein 62-jähriger Fahrer eines Ford befuhr am Dienstag, gegen 16:20 Uhr die L1073 von Pommertsweiler nach Adelmannsfelden. An der Kreuzung mit der L1072 missachtete er die Vorfahrt eines ebenfalls 62-Jährigen Toyota-Fahrers, der von Zimmerberg Richtung Burghardsmühle fuhr. Daraufhin kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision, wobei der Toyota-Fahrer leicht verletzt wurde. Er wurde vom Rettungsdienst versorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 8000 Euro beziffert.

Aalen: An Ampel aufgefahren

Ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 5.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagvormittag in der Stuttgarter Straße ereignete. Ein 49 Jahre alter Jeep-Fahrer, der gegen 11:45 Uhr die Stuttgarter Straße von der Stadtmitte in Richtung Stuttgart befuhr, hatte zu spät bemerkt, dass ein vor ihm fahrender 63-jähriger VW-Fahrer an der dortigen Ampelanlage anhielt und fuhr auf den bereits zum Stillstand gekommenen VW auf. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Aalen: PKW gestreift

An einer Tankstelle in der Robert-Bosch-Straße streifte am Dienstag, gegen 20 Uhr ein 47-jähriger VW-Fahrer aus Unachtsamkeit einen an einer Zapfsäule geparkten VW-Golf eines ebenfalls 47-Jährigen. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

Ellwangen: Unfallflucht

Am Dienstag, im Zeitraum zwischen 15 Uhr und 17 Uhr, beschädigte in der Karlstraße ein bislang Unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Hyundai, welcher dort auf einem Parkplatz vor dem Kino abgestellt war. Dabei hinterließ der Unfallverursacher einen Schaden von 2000 Euro. Hinweise auf den Verursacher bitte an das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300.

Schwäbisch Gmünd: Von Pedal gerutscht

Nachdem ein 82 Jahre alter PKW- Fahrer vom Bremspedal gerutscht ist, ist es am Dienstagmittag gegen 14:20 Uhr in der Parlerstraße zu einem Unfall gekommen. Der 82-Jährige war dadurch beim Ausparken an der Einmündung zur Asylstraße auf einen vor ihm parkenden PKW aufgefahren. Der Sachschaden wird auf circa 4.000 Euro beziffert.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung-Zeugenaufruf

Ein bislang Unbekannter Jugendlicher beschädigte mittels Fußtritte am Dienstag, gegen 17:00 Uhr in einem Parkhaus am Bahnhof eine doppelverglaste Scheibe. Zeugen zufolge entfernte sich der Jugendliche anschließend mit einem weiteren Jugendlichen und einem Mädchen mit blonden Haaren. Weitere Hinweise auf die Verursacher bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter 07171/3580.

Schwäbisch Gmünd: Auf Fahrschulfahrzeug aufgefahren

Am Dienstagabend, gegen 19:15 Uhr kam es auf der Wetzgauer Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Fahrschulfahrzeug. Wegen einem am rechten Fahrbahnrand parkenden Fahrzeug und Gegenverkehr musste der 31-jähriger Fahrschüler das Fahrschulfahrzeug anhalten. Eine 20-Jähriger, der ebenfalls auf der Wetzgauer Straße in Großdeinbach von Wetzgau nach Schwäbisch Gmünd unterwegs war, erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Fiat-Punto auf, wobei ein Schaden von rund 4.000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Beim Ausparken touchiert

Beim Ausparken ihres Daimler-Benz beschädigte eine 59-Jährige am Dienstagabend gegen 22 Uhr einen in der Imhofstraße falsch parkenden Fiat-Doblo eines 40-Jährigen, wobei ein Gesamtschaden von rund 1750 Euro entstand.

