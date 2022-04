POL-AA: Ostalbkreis: Umgekippter Sattelzug

Aalen (ots) - Frankenhardt: Person von Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt Am Dienstagvormittag gegen 10:20 Uhr befuhr eine 76-jährige Opel-Fahrerin die Straße Appensee in Richtung Randenweiler. Hierbei kam sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und rutschte dort in einen Graben. Das Fahrzeug überschlug sich in der Folge und blieb ...

mehr