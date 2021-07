Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl, Weitenung - Helden des Alltags

Bühl, Weitenung (ots)

Am Dienstag vor einer Woche (22. Juni) hat sich ein Zeuge in besonders couragierter Weise hervorgetan und mit seinem beherzten Auftritt dafür gesorgt, dass ein mutmaßlicher Dieb für seine schamlose Tat nun zur Verantwortung gezogen wird. Der 29 Jahre alte Mann hatte während der Vorbeifahrt in der Steinstraße einen 15-Jährigen beobachtet, der von hinten an eine Seniorin herangetreten sein soll, die nach einem Einkauf ihren Rollator in Richtung Rheinstraße schob. Der Jugendliche soll hierbei eine am Rollator mitgeführte Tasche der betagten Frau ergriffen und mit seiner Beute davongerannt sein. Zurück ließ er die um Hilfe schreiende Bestohlene. Der Zeuge ließ seine Beobachtungen allerdings nicht einfach auf sich beruhen und nahm kurzerhand die Verfolgung des Verdächtigen auf. Neben seinem bemerkenswerten Handeln hatte die Szenerie aber noch eine Kuriosität parat: Als sich der 29-Jährige mit seinem Wagen in Höhe des Flüchtenden befand, erkannte er bei einem Seitenblick den 15-Jährigen und konnte ihn identifizieren. Als sich in der Folge die Spur des Entlarvten verloren hatte, kehrte der Zeuge zu der älteren Dame zurück und hinterließ seine Kontaktdaten. Dies war der Knackpunkt für die weiteren Ermittlungen der Beamten des Polizeireviers Bühl, die letztlich darin mündeten, dass der Jugendliche, nach einer beim ihm erfolgten Wohnungsdurchsuchung, am Mittwochmorgen festgenommen werden konnte. Vorausgegangen war der Festnahme die Erwirkung eines Haftbefehls beim Amtsgericht Rastatt wegen Diebstahls und Wiederholungsgefahr, auf vorherigen Antrag der Staatsanwaltschaft Baden-Baden. Der Verdächtige befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt. Das außergewöhnliche Verhalten des Zeugen hat auch die Aufmerksamkeit der Leitung des Polizeireviers Bühl erregt und wird mit der Überreichung eines Präsents entsprechend gewürdigt.

