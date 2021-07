Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mutmaßlicher Langfinger ertappt

Offenburg (ots)

Die Polizei ermittelt seit Mittwochabend gegen einen 29-jährigen Mann und seinen noch unbekannten Komplizen wegen räuberischen Diebstahls. Der Endzwanziger steht im Verdacht, kurz vor 21 Uhr in einem Lebensmittelmarkt in der Wilhelm-Röntgen-Straße mehrere Lebensmittel in seiner Kleidung versteckt zu haben. Anschließend versuchte er den Kassenbereich zu passieren, ohne die Waren zu bezahlen. Während seinem noch unbekannten Mittäter die Flucht gelang, gelang es den Angestellten, den 29-Jährigen trotz immenser Gegenwehr bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Er sieht nun einem Strafverfahren entgegen.

/ya

