Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim: Pedelec-Dieb schnell ermittelt; Eigentümer gesucht

Neulußheim (ots)

Dank eines aufmerksamen Zeugen wurde am Dienstagnachmittag ein 34-jähriger Mann schnell ermittelt. Er steht im dringenden Verdacht, ein schwarzes Pedelec der Marke NCM, Modell Milano, das am Bahnhof abgestellt war, gegen 14.30 Uhr entwendet zu haben. Der Verdächtige wurde gegen 17.30 Uhr zuhause angetroffen, wie er zusammen mit einem Bekannten am Pedelec herumhantierte. Das Elektrobike wurde sichergestellt. Gegen den 34-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls eingeleitet. Der Besitzer des Pedelecs ist noch unbekannt und wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Neulußheim, Tel.: 06205/31129 oder mit dem Polizeirevier Hockenheim, Tel.: 06205/2860-0 in Verbindung zu setzen.

